Zerbin-Bologna, CorSport: il Napoli valuta il prestito oneroso! Spuntano le cifre

Alessio Zerbin potrebbe lasciare Napoli nel corso del mercato di riparazione. Il classe '99 è molto stimato da Spalletti ma sta trovando poco spazio, motivo per cui sta riflettendo con attenzione sul suo futuro.

Calciomercato Napoli, Bologna su Zerbin

Zerbin sta trovando poco spazio nel Napoli di Spalletti, se non per qualche apparizione a gara in corso. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna monitora con attenzione il giovane azzurro e sarebbe pronto all'assalto:

Il punto è che il Napoli starebbe pensando di mandarlo a giocare e di fronte a questa eventuale scelta, il ragazzo non si opporrebbe. Ecco il motivo per il quale il Bologna ha ricominciato a parlare con il Napoli, evidenziando sia a Giuntoli che agli agenti il loro interesse nei confronti di Zerbin. Ma ora attenzione, in attesa di stringere i tempi per quanto riguarda l’esterno sinistro di difesa e il difensore centrale, Sartori e Di Vaio non stanno pensando solo a Zerbin (per il quale il Napoli chiederebbe 200-300 mila euro di prestito oneroso).