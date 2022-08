Zenga: "Kvaratskhelia niente male, Kim e Ostigard sono due martelli. Kepa e Meret? Chiederò una cosa a Spalletti"

Napoli calcio. Walter Zenga, ex portiere di Inter e Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport parlando anche della situazione in casa Napoli.

Zenga ha commentato il mercato del Napoli, dicendo la sua sui nuovi arrivi alla corte di Spalletti:

Spalletti ha qualche motivo per essere soddisfatto, oggi?

«Ha perso Insigne, Mertens e Koulibaly: non poco. Ma guardate che Kim e Ostigard sono due bei martelli e Kvaratskhelia non è per niente male. Però, mi chiedo: perché Kepa e non Meret? Lo chiederò a Luciano».