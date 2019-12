Zeman: "Meglio andare avanti con Ancelotti! Insigne? E' il mio pupillo, non avrei mai rinunciato a lui"

Ultime Calcio Napoli - Zdenek Zeman ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Eccone uno stralcio evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

«Io sto con Ancelotti tutta la vita. Anche perché non mi sembra che nella storia del calcio cambiare allenatore dia poi la sicurezza di cambiare il destino di una squadra. E allora, meglio andare avanti fino alla fine, anche perché non credo che ci siano allenatori più bravi di Ancelotti per uscire da questo momento»

C’è anche Insigne che con lui in panchina non ha mai brillato.

«Lorenzo è il mio pupillo, ha ormai l’età giusta per capire quale è ruolo dove può rendere di più e dare il meglio per sé e per i compagni. Però deve anche capire che ogni allenatore ha le sue considerazioni e che non è neppure giusto rinunciare ai propri dogmi tattici solo per le attitudini degli interpreti. Anche se Lorenzo credo che come qualità sia uno dei migliori talenti che ha il calcio italiano in dotazione in questi anni».

Spesso Ancelotti ha rinunciato a lui, però.

«Io non l’avrei mai fatto. Ma questo non significa che sia un errore averlo fatto. Lo ha cambiato a Udine e se Ancelotti lo ha fatto è perché ha pensato che era la cosa più giusta da fare per la squadra».

Però, negli ultimi tempi, col Napoli Insigne pare davvero in difficoltà. Perché?