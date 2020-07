Zazzaroni: "Napoli quasi perfetto, puniti gli unici errori! La Champions per Gattuso passa solo dalla sfida con Messi"

Ultime calcio - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, firma un lungo editoriale all’interno del quale analizza anche la vittoria dell’Atalanta contro il Napoli:

“Ieri corsi pochi rischi nonostante un Napoli quasi perfetto e più in palla. E alla ripresa le sono bastati due minuti per punire gli unici errori in uscita di Ruiz e compagni. Che a questo punto abbandona ogni speranza di raggiungere il quarto posto: la sua Champions passa esclusivamente dalla sfida con Messi. Da qui alla fine del torneo Gattuso è perciò chiamato a preparare l’evento dell’8 agosto e programmare la prossima stagione. Partendo dall’impegno di domenica sera con la Roma”