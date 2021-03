Zazzaroni: "Napoli come Roma, Milan e Atalanta: è partito a settembre per arrivare quarto a maggio"

Ultime notizie Napoli - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta l’Europa League dalle colonne dell’edizione odierna del quotidiano.

“A metà marzo è rimasta a rappresentare la Serie A in Europa solo la Roma. Analizzando compiutamente il flop del nostro calcio, sono rimasto colpito un’osservazione fatta da Sconcerti: «Dieci anni di dominio Juventus, senza quasi possibilità di risposta hanno abituato tutti gli eventuali avversari a ridurre al minimo i danni». La Roma, così come il Napoli, il Milan, la Lazio e l’Atalanta, è partita a settembre per arrivare quarta a maggio: al momento si ritrova sesta e con il futuro condizionato dalla conquista dell’obiettivo: dal posto Champions dipende infatti la conferma di Fonseca (scatterebbe per contratto) a meno che i Friedkin non decidano di tagliare totalmente col passato”