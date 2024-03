Zapata sfida il Napoli, Tuttosport: promette scintille, ha un obiettivo nel mirino

Ultime notizie Serie A - È a quota 9 gol segnati l’attaccante del Torino Duvan Zapata (uno con l’Atalanta, 8 col Toro). In carriera ha affrontato per 16 volte il Napoli: 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 4 gol segnati e 8 assist. E ora un altro scontro, come racconta Tuttosport.

Zapata sfida il Napoli

Per Zapata quell’avventura a Napoli è stata il biglietto da visita nel calcio italiano:

“Di sicuro non si può considerare una parentesi negativa, anzi. Duvan è cresciuto giorno dopo giorno osservando i movimenti di Higuain. Il divorzio dagli azzurri non è stato burrascoso, ma inevitabile: Zapata aveva bisogno di partire per brillare. Ci è riuscito in parte a Udine, è migliorato alla Sampdoria e poi è definitivamente esploso all’Atalanta. Il colombiano promette scintille. Con un numero nel mirino: arrivare a fine campionato almeno a 15 reti”