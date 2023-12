Zanoli al Genoa, richieste anche per Zerbin e Gaetano: ecco da chi sono richiesti

Il calciomercato invernale è già entrato nel vivo con il Genoa pronto a definire e annunciare il primo colpo in entrata: si tratta di Alessandro Zanoli, terzino del Napoli, con cui c’è un canale diretto e proficuo ormai dalla scorsa estate.

Alessandro Zanoli

Zanoli andrà al Genoa

Come riporta Tuttosport, l’operazione è stata quindi solo rimandata e proprio in queste ore le due società si risentiranno per gli ultimi dettagli e per concordare la cifra del riscatto valida a giugno. Sempre con gli azzurri giocano Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, ovvero altri due calciatori dal minutaggio inferiore alle aspettative e nel mirino di diverse società. Entrambi sono nei radar dell’Empoli, per il primo c’è stato anche un sondaggio del Frosinone.

