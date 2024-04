Zaniolo vuole tornare in Italia, Manna già a lavoro per il Napoli!

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie per il possibile ritorno di Nicolò Zaniolo in Italia con il Napoli che è seriamente intenzionato a provare ad acquistare il calciatore in vista della prossima stagione.

Napoli su Zaniolo, Manna lavora

Zaniolo tornerà in estate al Galatasaray dopo il prestito all'Aston Villa non andato bene e per questo il club inglese ha deciso di non riscattarlo. Intanto, ci pensa il Napoli per il futuro visto che Zaniolo ha espresso la volontà di ritornare in Italia a giocare e ora è finito nel mirino di Giovanni Manna che pare abbia già fatto un sondaggio per portare Nicolò Zaniolo al Napoli secondo Il Mattino. Manna sarà tra qualche mese ufficialmente il nuovo ds del Napoli e anche se è alla Juve pare si stia già muovendo d'anticipo per i colori azzurri.