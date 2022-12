Zaniolo-Spalletti, c'è stima reciproca: ADL e Giuntoli restano in attesa e sperano nel mancato rinnovo con la Roma

L'idea Nicolò Zaniolo fa già sognare i tifosi del Napoli che sognano di riportare lo scudetto all'ombra del Vesuvio dopo tantissimi, troppi anni.

Cpme riporta La Gazzetta dello Sport:

"In generale, comunque, l’attaccante stima molto Spalletti, come peraltro Pioli (anche il Milan lo segue), proprio perché crede che gli potrebbe essere utile per la sua crescita tecnico-tattica. Morale: la prima scelta resta sempre la permanenza a Roma, ma se il rinnovo diventasse chimera, Napoli sarebbe soluzione gradita. E De Laurentiis e Giuntoli restano in attesa. Se si arriverà in estate senza rinnovo coi giallorossi, allora la trattativa potrebbe entrare nel vivo. E con Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori già in casa, insieme a Zaniolo ai tifosi del Napoli ogni sogno sarebbe consentito".