Zaniolo-Napoli, l'idea non dispiace neanche alla famiglia: un azzurro in partenza, è poco propenso alla riduzione dell'ingaggio

Il Napoli che viaggia in testa alla classifica con 8 punti di vantaggio sul Milan è forte e intende esserlo ancor di più e l'operazione Zaniolo guarda proprio verso questo aspetto. Ecco perché quando ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli, che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia, l’idea non è dispiaciuta affatto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport:

"Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita. Soprattutto quando in estate diventerà probabile la partenza di Hirving Lozano, in scadenza anche lui nel 2024 e poco propenso a un ridimensionamento dell’ingaggio (4,5 milioni netti). Dopo la sfida a distanza per Solbakken, col norvegese che ha scelto la Roma, ora ecco un nuovo duello sul mercato".