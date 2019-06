Tuttosport: "La Juve vuole Zaniolo a tutti i costi, ma la Roma preferisce cedere Manolas: c'è il Napoli"

L’incontro di febbraio nell’hotel di Madrid dove l’anno prima era cominciato l’affare del secolo Cristiano Ronaldo-Juventus è stato soltanto uno dei tanti contatti di questa prima parte del 2019. L’interesse dei dirigenti bianconeri per Nicolò Zaniolo non è cambiato, anzi.

Mercato Juve le ultimissime notizie su Zaniolo

Dopo tanti sondaggi, si stanno creando i presupposti affinché sulla tratta Roma-Torino possa succedere qualcosa di concreto come ai tempi dell’affare Pjanic nel 2016. Dallo scambio con Gonzalo Higuain all’inserimento di Mattia Perin nell’operazione, senza escludere a priori la soluzione standard, con un’offerta sui 40-45 milioni più bonus. Le prossime settimane saranno decisive. La Roma preferirebbe sacrificare altri giocatori (vedi Manolas, su cui c’è il Napoli) e non Zaniolo per rientrare entro il 30 giugno nei paletti del Fair Play finanziario, però nei prossimi quindici giorni può succedere di tutto. Lo riporta Tuttosport.