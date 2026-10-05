De Laurentiis un'ora a Castel Volturno: il presidente ha incontrato Allegri e Manna prima dell'allenamento

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli - Superato l'ultimo weekend della lunga pausa per le nazionali, il Napoli torna ad allenarsi e a Castel Volturno è arrivato il presidente. Prima del prossimo ciclo di gare fra una sosta e l'altra, ha fatto capolino Aurelio De Laurentiis.

Poco prima di ora di pranzo, attorno alle ore 13, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato al centro sportivo del club a Castel Volturno. Impossibile non incontrare il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Massimiliano Allegri, presenti in vista dell'allenamento che avrebbe avuto inizio alle ore 16, con appuntamento alla squadra un'oretta prima.

De Laurentiis si è poi intrattenuto nel suo ufficio personale per circa un'ora, racconta chi era presente, dove ha svolto delle pratiche di lavoro prima di lasciare il centro sportivo dopo circa un'ora.

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