Il Mattino - Younes fuori lista Napoli, non si tratta di ritorsione della società ma di regolamento: ha rifiutato qualsiasi destinazione

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alla sessione di mercato appena conclusasi per il Napoli:

"Fino all’ultimo secondo, Younes ha detto di no al prestito al Torino e alla Sampdoria. Non vuole restare in serie A. Da oggi, si ritroverà fuori dalla lista azzurra, inevitabilmente. Non è una ritorsione del Napoli ma una esigenza del regolamento. Ora resta aperto solo il mercato in Russia: per non terminare la stagione ai margini, all’ex Ajax non resta che trovare una sistemazione lì, dove il mercato si chiude al 21 febbraio".