Xavi recupera tre calciatori in extremis per il Napoli: le ultime

Xavi recupera tre calciatori per Barcellona - Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Si tratta di rientri importanti per l'allenatore blaugrana che dovrà fare già a meno di pedine importanti come Balde, Gavi, Pedri e Frenkie de Jong:

"Alla sessione hanno partecipato anche i due baby Cubarsì e Yamal, assoluti protagonisti della vittoria, oltre agli altri canterani Kochen, Marc Guiu, Hector Fort e Brina Fariñas. Xavi, già certo delle assenze di Balde, Gavi, Pedri e Frenkie de Jong, dovrà incorporare alla squadra che martedì prossimo affronterà il Napoli, qualche altro elemento dell’inesauribile cantera. Dovrebbero tornare disponibili, invece, Marcos Alonso e Ferran Torres, oltre a Raphinha, che venerdì sera è uscito nel corso del primo tempo dopo una dura entrata a una caviglia. Il brasiliano se l’è cavata con una contusione, niente distorsione".