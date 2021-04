Volata zona Champions, CorSport: Gattuso e Inzaghi sperano nel crollo del Milan

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla volata Champions: "Gattuso e Simone Inzaghi corrono guardando Pioli, che pure si sente vicino al traguardo Champions e ha dichiarato 75 punti come soglia minima per garantirsi il quarto posto. Pirlo non può sentirsi al sicuro. Gasperini sembra favorito e lanciatissimo verso la terza qualificazione consecutiva. Fonseca è quasi fuori, non solo perché il trofeo dell’Europa League è apparso all’orizzonte diventando l’obiettivo prioritario per qualificarsi: anche vincendo le ultime 8 partite di campionato, la Roma (a quota 78) non avrebbe totale sicurezza di entrare tra le prime quattro. Il dato certo è da collegare al Milan, il cui cammino condizionerà la volata Champions: l’eventuale flessione dei rossoneri, con tre confronti diretti in trasferta (Lazio, Juve, Atalanta), aumenterebbe le chances di rimonta per Gattuso e Inzaghi".