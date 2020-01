"Voglio vedere il veleno, diamo l'anima!", Gattuso sprona la squadra e cambia il programma di allenamento

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica l’allenatore della SSC Napoli Rino Gattuso ha cambiato il programma originale all'indomani della sconfitta interna con la Fiorentina: niente allenamento in campo, ma tutti in palestra per un dialogo concreto e serrato.

Allenamento Napoli a Castel Volturno, Gattuso cambia programma