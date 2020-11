"Voglio vada tutto in beneficenza", Maradona aveva già deciso cosa fare del suo patrimonio: la guerra per l'eredità rischia di scatenare una crisi familiare

Ultimissime Napoli - Come si legge sull'edizione odierna del Fatto Quotidiano si sarebbe già scatenata la guerra in famiglia per aggiudicarsi il patrimonio di Maradona. Sotto l'aspetto economico, El Pibe aveva poco più di 100mila euro, ma anche svariati milioni di debiti. A fare gol ai familiari sono certamente gli immobili e non solo. Diego aveva detto che il suo patrimonio netto sarebbe andato in beneficenza. Il Fatto quotidiano poi aggiunge: "Il codice civile argentino prevede però un diritto forzoso degli eredi legittimi (nati dal matrimonio con la Villafane: Dalma e Giannina) a cui potrebbero aggiungersi, per prevedibili beghe legali, anche Diego jr (avuto da Cristina Sinagra e riconosciuto solo molto dopo), Jana e Diego Fernando (avuti rispettivamente da Valeria Sabalain e Veronica Ortega) oltre ad altri due nati da relazioni con donne cubane".