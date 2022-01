Vlahovic-Juve, l'entourage chiede una commissione choc per chiudere: le cifre

Calciomercato - Dusan Vlahovic-Juventus, parti vicine ma mancano ancora dei dettagli importanti per la fumata bianca conclusiva. Uno di questi è la commissione richiesta dall’entourage del giocatore per definire l’affare subito. Si tratta di una cifra titanica come svela La Repubblica oggi in edicola:

Per arrivare a una cifra del genere, servirebbe l’intervento diretto della proprietà bianconera. Al momento, segnali in questo senso non ci sono. Né il nuovo corso della Juve è favorevole a pagare una commissione-monstre da 18 milioni come chiede l’entourage di Vlahovic (mentre ci sarebbe l’accordo per l’ingaggio, 7 milioni netti a stagione per cinque anni).