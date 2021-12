Il Mattino - Napoli: battaglia con la Nigeria per Osimhen, il regolamento FIFA darebbe l'ultima parola alla Nazionale

Le ultime sul regolamento FIFA in vista dei controlli e delle condizioni di Osimhen che saranno valutate in queste ore con una visita. Battaglia tra il Napoli e la Nigeria con l'ultima parola alla Nazionale.

Ci sono le ultime sui controlli di Osimhen e la battaglia tra Nigeria e Napoli. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

Victor Osimhen è arrivato a Napoli. Ha lasciato la Nigeria nella tarda serata di ieri, giorno del suo compleanno per arrivare in città e sottoporsi, con serenità, agli accertamenti che saranno fatti nella giornata di domani dal professor Gianpaolo Tartaro, chirurgo che lo ha operato, assistito dal dottor Canonico, responsabile medico del club azzurro. Dopo la tac e gli esami previsti, ci sarà un bollettino che stabilirà in che condizioni sta procedendo il recupero dopo lo scontro con Skriniar ed il conseguente infortunio patito lo scorso 21 novembre con l'Inter. Ed anche qualora ci dovesse esser parere negativo al ritorno in campo, resta, in ottica Coppa d'Africa, quella che sarà la decisione dello staff medico della Federazione nigeriana. Se i medici della nazionale africana dovessero dare il loro ok al ritorno sul terreno di gioco, può iniziare una battaglia che, però, stando ai regolamenti Fifa, darebbe l'ultima parola sempre alla Nigeria.