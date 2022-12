Napoli Calcio - Sorpresa nel ritiro del Napoli ieri in Turchia: a far visita agli azzurri, infatti, c’è stato il club Napoli di Istanbul presieduto da Agostino Noviello. Il rappresentante, come si legge su Il Mattino oggi in edicola, ha fatto visita alla squadra accompagnato dal socio Nello Croce e insieme hanno portato l’affetto e il tifo per i colori azzurri anche in terra ottomana. "Speriamo di rivederli qui nella finale di Champions", hanno riferito i due tifosi azzurri.