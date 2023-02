Vinicio: "Spalletti rivoluzionario come me nel '74 ma c'è una similitudine: non vedo l'ora di festeggiare lo scudetto"

Luis Vinicio ha parlato del Napoli che lotta per lo scudetto. Questi alcuni passaggi da Il Mattino, come evidenziato da CalcioNapoli24:

«L'allenatore mica è uno qualsiasi: se dentro ha energia, porta quelli intorno ad avere un senso di responsabilità, a dare tutto se stesso, ma anche quello che non si ha, per ciò in cui si crede. Per questo Spalletti mi somiglia: nel 1974 feci una rivoluzione che la squadra faticò ad accettare all'inizio, ma quando lo fece creammo un Napoli che ancora tutti portano nel cuore. Come questo. Similitudini? Lo spirito. Ovvio che i miei Clerici, Bruscolotti, Esposito non possono essere paragonati ai calciatori che ci sono adesso. Ma la coesione che c'è tra gli azzurri di adesso non sfugge a chi, come me, ha vissuto il calcio fin da piccolo. Non mi meraviglia questo cammino straordinario, non vedo l'ora che arrivi la festa per lo scudetto».