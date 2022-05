Vieri: "Napoli non inferiore a Milan e Inter, pensavo lo scudetto fosse loro! E su scudetto e salvezza..."

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Percentuali scudetto: Milan 70%, Inter 30%. Corrette?

«Non ci sono percentuali. L’Atalanta in Italia può vincere contro chiunque, in casa e soprattutto fuori. Il Cagliari si sta giocano la salvezza e l’avete visto a Salerno? Erano indemoniati. Il Milan ha indirizzato il verdetto, la classifica dice che è favorito, ma nelle prossime due giornate può succedere ancora di tutto. Se ci saranno sorprese, non meravigliatevi»