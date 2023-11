Vieri: "Napoli non inferiore a Juve e Inter, ma ha problemi. Garcia? Mi sono fatto queste tre domande"

Christian Vieri ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Lo scudetto se lo giocano Inter e Juve?

«È presto, mancano 26 partite. Però oggi sì, dico loro due: ma più perché Milan e soprattutto Napoli, che sarebbe forte come loro, hanno problemi»

E cosa ha sbagliato Rudi Garcia?

«Le posso dire le tre domande che mi sono fatto. La sua filosofia calcistica non è troppo diversa da quella di Spalletti? Se arrivi ad allenare una squadra quasi perfetta, pronta, non è meglio cambiare il meno possibile? Rispondo più sì che no, anche se ogni allenatore vuole metterci del suo: però se non ce lo metti subito, non casca il mondo. E intanto magari vinci qualche partita in più».

E la terza domanda?

«Perché levare Osimhen e Kvara in momenti decisivi di partite da vincere per forza? O me lo chiedono loro, o io non li tolgo mai: con loro, soprattutto Osimhen, parti quasi sempre da 1-0».

E Mazzarri cosa farà?

«Sono curioso di vederlo. Giocherà a tre? Non credo: farà 4-3-3, Kvara e Osimhen non li toglierà mai e il Napoli farà bene, arriverà in Champions»