"Viene ammanettato, è fuori dal gioco, inutile!". Lozano è tra i peggiori, voti e giudizi dei quotidiani

Napoli Calcio - L’attaccante del Napoli Hirving Lozano è tra i peggiori in campo di Juventus-Napoli, di seguito voti e giudizi dei quotidiani.

Repubblica 5,5

“Un solo guizzo dei suoi: l’assist iniziale per Zielinski”

Corriere della Sera 5,5

“Avvio con slancio, ma viene ammanettato da Alex Sandro e, dietro, rischia parecchio, con qualche intervento limite”

Gazzetta dello Sport 5

“Hysaj fa tante cose piuttosto male, Lozano ne fa pochissime ma è lo stesso: non si vede, è fuori dal gioco, inutile. E quando entra rischia il guaio entrando da rigore su Chiesa. Non c’era bisogno di aspettare il 54’ per il cambio”

Corriere dello Sport 5,5

“Per arrivare a lui il Napoli fa una faticaccia, e infatti non ci riesce. Non è ancora il messicano pre-infortunio e su Chiesa è scomposto e leggero”

Tuttosport 5

“Si vede che è decisamente lontano dal miglior stato di forma. Atterra Chiesa a fine primo tempo in modo rocambolesco e clamoroso quasi quanto la scelta dell’arbitro di far correre”

Il Mattino 5

“Si presenta con una sgasata travolgente che lascia sul posto Alex Sandro emette un pallone di platino per Zielinski sprecato dal polacco. È una falsa partenza, come ad una gara dei cento metri: Alex Sandro, con Cuadrado o Chiesa, trova la museruola che sterilizzale folate del messicano”