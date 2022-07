Vice Meret, Il Mattino: tre nomi sul taccuino, in pole c'è Sirigu

Il Napoli è al lavoro anche per il portiere da affiancare a Meret che durante il ritiro a Castel di Sangro è atteso alla firma del rinnovo del contratto.

Come riporta Il Mattino:

"Il Napoli ha sondato più profili, a cominciare da quello di Sirigu, che si è svincolato dal Genoa, compagno di nazionale di Meret nell'Italia campione di Europa a Londra. Diversi nomi circolati, tra i quali quello di Neto, ex Juventus e Fiorentina, che si è svincolato dal Barcellona. Rumors dalla Germania relativi a Trapp dell'Eintracht Francoforte che piace anche al Benfica: ma i costi dell'operazione sono alti e il portiere tedesco non rientra tra le possibili opzioni per la porta azzurra".