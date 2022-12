Vialli ancora ricoverato, la sua amata sorella lo raggiunge in ospedale a Londra: il motivo

Ultime notizie - Arrivano aggiornamenti sulla delicatissima situazione di Gianluca Vialli: l’ex calciatore di 58 anni è ricoverato in una clinica della capitale britannica per l’aggravarsi della sua malattia, un tumore al pancreas.

A scriverlo è la Gazzetta dello Sport:

La lotta continua. Con tanta sofferenza, ma anche con parecchia determinazione. Non è questo il Natale che Vialli aveva immaginato. Non è questo il Natale che per lui sognavano i suoi cari, i suoi amici e i suoi tifosi, rimasti “fedeli” al bomber a distanza di tanti anni dal suo ritiro. Il carcinoma è tornato a farsi vivo in autunno e i risultati della cura sperimentale alla quale l’ex campione si è sottoposto non sono stati quelli sperati. Ecco perché da qualche giorno è di nuovo ricoverato nella clinica che lo assiste ormai da cinque anni.

Sta combattendo un’altra battaglia contro quel male perfido che finora non è mai scomparso definitivamente e che non gli vuole consentire di vivere una vita normale. Dalla sua parte, oltre a un istituto all’avanguardia nella lotta contro il cancro, ha le preghiere di milioni di persone. Soprattutto in Italia, dove resta un idolo per gli amanti del calcio e una persona da ammirare per il suo impegno nel sociale.

Mercoledì è arrivato a trovarlo l’amico Massimo Mauro, con il quale da tempo ha dato vita a una fondazione che lotta contro i tumori e la Sla; da domani invece con ogni probabilità ci sarà la sorella Mila. Sarà lei a “rappresentare” per Natale tutto il resto della famiglia, che resterà in Italia, ma con il pensiero (e il telefono) sarà vicina a Gianluca. L’ex centravanti sta trascorrendo giorni difficili: è aiutato con i farmaci nella sua lotta contro il dolore e sta reagendo da guerriero che vuole tornare ad abbracciare la sua famiglia, ma il suo fisico è provato. E’ proprio quest’ultimo fattore che ha reso necessario il ricovero.