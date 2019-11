Il Mattino - Vertice di quattro ore tra De Laurentiis e Giuntoli a Roma, il DS non è partito insieme alla squadra: venerdì possibile incontro squadra-patron

Vertice ADL-Giuntoli - Momento complesso per la SSC Napoli che si appresta ad affrontare il Liverpool per provare ad archiviare il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L'umore, ovviamente, non è dei migliori: le sanzioni comminate ai calciatori da Aurelio De Laurentiis non hanno fatto altro che allargare una ferita che difficilmente si sarebbe rimarginata. L'edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena inedito che pare coinvolgere anche Cristiano Giuntoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ieri mattina c’è stata la missione del direttore sportivo Giuntoli a Roma, l’uomo che sta cercando di mediare in una situazione di fuoco. Il ds non è partito con la squadra per Liverpool, è stato nella sede della Filmauro a colloquio con De Laurentiis. Per quattro ore. L’obiettivo è quello di definire un incontro tra la squadra e il presidente. Incontro che potrebbe avvenire già al ritorno da Liverpool ma molto più probabilmente avverrà venerdì. In ogni caso prima della gara con il Bologna. Insomma, un segnale di distensione. Non di poco conto. Il primo dopo l’incredibile luna park di passi falsi e figuracce. Ed è di questo che Giuntoli ha parlato con Allan a bordo campo: ha voluto immediatamente comunicare la volontà e la disponibilità del presidente a incontrare la squadra. Come da richiesta partita dei calciatori. Si scuseranno per la rivolta post-Salisburgo? Giuntoli e Allan si fermano a lungo a discutere e a gettare le basi per un incontro che, tutti si augurano, porterà alla fine tutti a fumare il calumet della pace. . Da qui a dire che già al primo incontro verrà messa una pietra sopra ce ne passa. Lui, intanto, qui a Liverpool non c’è. E gare di questo livello non le salta mai. È evidente che non è qui per lo sgarbo ricevuto dalla squadra e perché la ferita brucia ancora".