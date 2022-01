Verso Juve-Napoli, Tuttosport: un solo dubbio per gli azzurri, chance dal 1' per Ghoulam

Notizie Napoli calcio. In attesa di capire cosa succederà per la questione Covid, il Napoli si prepara ad affrontare la trasferta contro la Juventus in fortissima emergenza. L'edizione odierna di Tuttosport ha riportato le ultime in casa partenopea:

Spalletti ha consegnato le chiavi della squadra al suo vice Domenichini , che avrà il compito di organizzare una formazione che possa essere quanto meno competitiva per la super sfida dell’Epifania. Con l’assenza anche di Malcuit, c’è da verificare se per la corsia sarà lanciato dal primo minuto Ghoulam (non gioca titolare dal 28 febbraio scorso, contro il Benevento in campionato) che in questa stagione è stato in campo per 14 minuti in 4 partite, oppure se si darà fiducia al giovane Alessandro Zanoli (12 minuti in 3 gare quest’anno). E’ questa l’unica vera perplessità di Spalletti, perchè gli altri ruoli ha le idee chiarissime, con Zielinski nel tridente assieme a Politano e Insigne , ma soprattutto con il bomber Mertens al centro dell’attacco.