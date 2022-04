Verona, Ceccherini: "Simeone miglior attaccante in Italia, dopo di lui Immobile, Vlahovic e Osimhen"

Federico Ceccherini, difensore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sugli attaccanti più forti della Serie A. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Qual è la sua top 5 degli attaccanti di A?

“Simeone per me è il primo, in allenamento mi fa correre come un pazzo, non vorrei mai averlo contro. Sembra che ti marchi lui. Poi Immobile, Vlahovic, Zapata e Osimhen”.