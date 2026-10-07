Vergara salta pure la Roma! Nel mirino una partita per rientrare

Brutte notizie per Antonio Vergara e il Napoli. Il sogno della convocazione in Nazionale e dell'esordio con la maglia dell'Italia è stato rovinato sul più bello a causa di un infortunio al polpaccio per Vergara avvenuto nei minuti finali di Italia-Turchia, dove era stato uno dei migliori in campo.

Gli esami svolti ieri hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Una diagnosi che costringe Vergara a uno stop di almeno tre settimane, con i tempi effettivi che dipenderanno dalla risposta alle terapie e dalla successiva fase di recupero.

Rientro Vergara: quante partite salta

Vergara

La sensazione iniziale del giocatore era quella di un problema gestibile in pochi giorni, ma gli accertamenti hanno purtroppo evidenziato una situazione più delicata come scrive Il Mattino.

Perché Vergara sarà costretto a saltare sicuramente Frosinone, Villarreal, Venezia e Bodø/Glimt. L'obiettivo potrebbe diventare il rientro per il turno infrasettimanale contro il Monza del 28 ottobre, mentre appare più complicato pensare a un recupero per la sfida contro la Roma del 24 ottobre.

Per il Napoli è una perdita pesante, soprattutto per il momento nel quale arriva. Vergara aveva brillato con l'Italia e rappresentava una delle possibili soluzioni per dare maggiore energia e qualità alla squadra di Massimiliano Allegri dopo la lunga sosta.