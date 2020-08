Ultime calciomercato Napoli. Jordan Veretout è da tempo un obiettivo degli azzurri, ma per il centrocampista francese la Roma continua a chiedere una piccola fortuna. Ecco quanto riportato da Tuttosport:

"Il Napoli pressa per Veretout ma 22 milioni non bastano. Fienga disposto a discuterne per 40. Anche Under (richiesta 30) piace agli azzurri. A fari spenti si monitora Milik che tuttavia s’è promesso alla Juventus".