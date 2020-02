Verdone: "Sogno lo scudetto per la mia Roma, ma farà prima Aurelio De Laurentiis. E' solido ed ambizioso"

Carlo Verdone, attore del nuovo film di Aurelio De Laurentiis, 'Si vive una volta sola', ha rilasciato un breve virgolettato ai colleghi del Corriere dello Sport in occasione della presentazione del film:

«La Roma mi amareggia, perché non so cosa sia, di chi sia, di chi diventi. Avevamo Salah, Alisson, Pjanic e sono andati altrove, dove hanno vinto Champions o scudetti. Abbiamo rinforzato gli altri e ci siamo indeboliti noi. Il sogno resta il titolo di campione d’Italia, ma secondo me farà prima Aurelio, che è solido, autorevole, innovativo e ambizioso».