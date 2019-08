Verdi-Napoli, Il Mattino: ora può restare, a partire sarà Ounas con super valutazione. Hysaj rischia di restare fino a gennaio

Calciomercato Napoli - Si lavora al mercato in entrata ma a tenere banco è anche il mercato in uscita con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che cerca di chiudere alcuni colpi. Scrive Il Mattino:

"Verdi si sta lentamente conquistando un pezzo nel cuore di Ancelotti: sembrava destinato a lasciare Castel Volturno, col Torino che aveva superato sul filo la Sampdoria. Ma non è così: ad andare via sarà Ounas che torna in Francia. Nizza o Lille sono in lizza per l'attaccante. Valutazione non di poco conto: il Napoli lo darà in prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto intorno ai 22 milioni. Questa è l'idea. Ma è operazione che verrà chiusa la prossima settimana. Il Cagliari si è defilato. Tonelli può andare alla Fiorentina mentre Hysaj rischia di restare in azzurro fino a gennaio. A meno che non entri nel giro dei terzini che partirà nei prossimi giorni con la cessione di Biraghi dalla Fiorentina all'Inter".