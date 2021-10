Venturin: "Il mio pronostico per Napoli-Torino, gli azzurri sono una squadra temibile in ogni reparto"

Napoli calcio - Giorgio Venturin, doppio ex di Napoli e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport.

Venturin, il Torino a Napoli cerca punti e certezze: che partita si aspetta?

"Sarà una partita combattuta. Il Napoli è al top della condizione fisica e psicologica e sta esprimendo il miglior calcio della serie A. Il Toro, dopo un paio di annate complicate, forse è riuscito a ritrovare la serenità. Mi aspetto un Napoli che cercherà di fare la partita e un Torino pungente e pericoloso in contropiede".

Quali potranno essere le insidie per la formazione di Juric?

"Quando affronti avversari come Insigne e Osimhen puoi sempre aspettarti la giocata. Vale lo stesso per Politano che potrebbe essere un fattore. Il Napoli è una squadra da temere in tutti i reparti"

Il suo pronostico per Napoli-Torino.

"Spero che il Toro possa portare punti a casa, magari con un gol di Belotti per far sorridere i tifosi del Torino e della Nazionale"