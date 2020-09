"Vengo a Roma per far bene", la confessione di Milik agli amici prima della firma con i giallorossi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta tutti i dettagli dell'operazione Milik-Roma: "Nell’operazione finiranno al club azzurro anche due giovani giallorossi del 2003: gli attaccanti Simone Modugno e Samuele Meloni (fino a ieri mattina si era parlato di Bouah e di Chierico). Milik, ovviamente, prima di firmare per la Roma dovrà però prolungare il suo contratto con il Napoli per un altro anno (fino al 2022 alle stesse cifre), visto che è in scadenza di contratto e in questa situazione non potrebbe andare tecnicamente in prestito alla Roma (dove guadagnerà 4,5 milioni, più 500mila euro di bonus). «Vengo a Roma per far bene», ha detto il polacco agli amici"