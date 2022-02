Il Venezia punta sull'ex Bayern Cuisance: ha scelto il numero in onore di Zidane, Zanetti ha fiutato l'affare

Quattromila chilometri più a Est rispetto a Venezia. Michael Cuisance calciatore nasce lì, e la Gazzetta dello Sport racconta gli inizi del centrocampista francese che domani affronterà il Napoli.

"In Azerbaigian si gioca il Mondiale U17, lui è la stellina della Francia e l’anno dopo passa al Gladbach. Nel 2019 il Bayern Monaco lo porta all’Allianz per 10 milioni. Il resto è storia di un talento a caccia di continuità. Il Venezia di Zanetti, visionario e multietnico, l’ha portato al Penzo per 4 milioni fiutando l’affare. Mickael ha scelto il 21 in onore di Zidane e fin qui le ha giocate tutte dall’inizio. Giudizio: può migliorare. Deve farlo. I suoi vecchi allenatori l’hanno descritto come «individualista», salvo poi lodarne le qualità tecniche. Evidenti anche in queste prime 3 partite"