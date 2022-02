Venezia, Nani: "Napoli? Vivo per queste sfide, cercheremo di stupire davanti al nostro pubblico. Curioso di vedere all'opera Osimhen"

Napoli calcio - Nani, attaccante del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Le prime due gare di A cosa le hanno detto del Venezia?

"La sconfitta con l’Inter mi ha lasciato un grande ottimismo. Potevamo fare punti, abbiamo disputato un’ottima partita, come gioco e per come ci eravamo arrivati, con tanti assenti per il Covid. Ho visto una squadra che ha fiducia in se stessa e uno spirito vincente. Se giochiamo sempre così possiamo andare lontano. E ho capito anche dove si deve crescere. Il calcio in Italia si gioca soprattutto con la testa, è molto tattico. Dobbiamo migliorare nei tempi di gioco, evitare certe ingenuità. Se ci riusciamo il nostro livello si alzerà e possiamo giocarcela con tutti. Io sono qui per aiutare a dare questa mentalità".

Prima l’Inter, ora il Napoli.

"Vedo una bellissima partita. Inter e Napoli sono la storia della Serie A e io vivo per queste sfide. Curioso di vedere all’opera Osimhen. Sono fiducioso, giochiamo davanti al nostro pubblico e cercheremo di stupire".