Il Mattino - Doppio colpo Napoli, dopo Veiga arriva anche Lindstrom! Si chiude in queste ore, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Dopo la vittoria di Frosinone sono ore decisive per il calciomercato SSC Napoli. La squadra di De Laurentiis sta infatti per concludere gli ultimi colpi di mercato tra entrata e uscita, puntellando così la rosa da consegnare definitivamente a Rudi Garcia che ieri ha cominciato alla grande la sua avventura in azzurro con un 3-1 contro il Frosinone.

Lindstrom al Napoli, le cifre

Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, quella odierna non sarà la giornata solo di Gabri Veiga al Napoli. Lo spagnolo è in arrivo in Italia per visite mediche e firma con il Napoli (operazione chiusa a 36 milioni di euro), con ADL che si era ormai convinto già da giorni di dover chiudere questo colpo senza indugi.

Ma intanto proprio oggi è previsto un altro brefing per provare a chiudere con l’Eintracht Francoforte per Jesper Lindstrom: costa 25 milioni. Si va verso la chiusura nelle prossime ore. Lozano ha ormai le porte chiuse e andrà via.

Lindstrom è un giocatore offensivo classe 2000 di nazionalità danese. Ricopre il ruolo di ala sinistra e trequartista.