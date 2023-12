"Vedrete, farò anche tre gol contro il Braga", la promessa di Osimhen in chat ai compagni di squadra: il retroscena

Napoli Calcio - Victor Osimhen è al settimo cielo per la vittoria del Pallone d'Oro africano. L'edizione odierna de Il mattino racconta di un messaggio che l'attaccante ha subito scritto nella chat di squadra del Napoli subito dopo la fine della prestigiosa cerimonia che si è tenuta a Marrakech in Marocco.

Osimhen pallone d'oro africano 2023

Dicevamo quanto Osimhen fosse felice come un bambino dopo aver vinto il Pallone d'Oro africano 2023. L'attaccante, come si legge sulle pagine de Il Mattino, ha scritto il seguente messaggio nella chat di gruppo del Napoli subito dopo ave ritirato il prestigioso premio in Marocco: "Vedrete, farò anche tre gol contro il Braga".