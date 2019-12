Varriale: "Barcellona? Il Napoli ha il 10% di possibilità. I primi minuti con il Parma vanno portati in psicologia"

Ultime calcio Napoli -Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il 2019 si conferma un anno poco fortunato per il Napoli: il Barcellona è il peggior avversario che potesse capitare. Gli azzurri hanno il 10% di passare il turno onestamente. Sarà una bella sfida perché vedremo grandi campioni al San Paolo, nel Napoli c'è chi come Manolas ha avuto la soddisfazione di eliminare il blaugrana quando era a Roma. Gattuso? Non ha un compito semplice perché la crisi del Napoli è profonda e coinvolge tanti effetti. I primi diei minuti di sabato devono essere presi e portati in psicologia".