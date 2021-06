Variante Delta in Campania: 8 nuovi casi in Provincia di Napoli, sono tutti imparentati

Ultime notizie Napoli. Aumenta la circolazione della variante Delta (indiana) in Campania: sono saliti a 8 i casi. Lo riferisce l'edizione di oggi del quotidiano Il Mattino di Napoli. La nuova variante del coronavirus è stata identificata in provincia di Napoli, a Portici e Torre del Greco e poi ad Ercolano e Massa di Somma. Si tratta di soggetti tutte imparentate fra loro.

Coronavirus

Variante Delta in Campania

La variante Delta, individuata per la prima volta in India, è il 60% più infettiva della variante inglese, che già di per sé era il 36% più contagiosa del normale coronavirus. Il rischio è che possa vincere addirittura lo scudo vaccinale, specie tra chi ha effettuato solo la prima dose.

In Campania si è al lavoro per un upgrade del progetto di sorveglianza sanitaria, affinché si possa raggiungere una capacità di tracciamento più sofisticata. Ad oggi il database mondiale dei genomi virali rileva in Campania 84 varianti virali del coronavirus: