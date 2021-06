Variante Delta, dopo il Regno Unito raggiunge anche l'Europa continentale

Covid 19 - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al Coronavirus in Europa:



"La variante Delta si sta espandendo. Dopo essere diventata dominante in Gran Bretagna e aver convinto Boris Johnson a rallentare, prudentemente, le riaperture che comunque sono già a buon punto, la mutazione segnalata inizialmente in India, ha raggiunto l'Europa continentale, tanto da diventare prevalente in parte del Portogallo. E l'Italia? Tre settimane fa, nell'ultima indagine dell'Istituto superiore di sanità, la variante Delta rappresentava appena l'1 per cento del totale dei casi; nel nuovo report, che uscirà nelle prossime ore, potrebbe però essere in doppia cifra (il Financial Times parla del 20 per cento). Da oggi entrerà in vigore l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che impone una quarantena di cinque giorni a chi arriva dal Regno Unito".