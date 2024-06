Vanderson l'esterno scelto dal Napoli: ha già dato l'ok e piace a Conte

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie che riguardano la scelta dell'esterno di centrocampo a tutta fascia: il nome è quello di Vanderson de Oliveira del Monaco che in Francia ha già dimostrato il suo valore. Ora il Napoli tenta l'affondo.

Vanderson-Napoli, la scelta è fatta

Caccia a nuovi nomi e ora si punta su un esterno di centrocampo a tutta fascia. Il profilo che piace di più è quello di Vanderson de Oliveira, giovane brasiliano di proprietà del Monaco. I dirigenti azzurri ci stanno pensando già da qualche settimana perché hanno individuato in lui l'uomo perfetto per fare su e giù sulla corsia garantendo qualità nelle giocate ma anche fisicità per fare entrambe le fasi.

Vanderson costa tanto (almeno 25-30 milioni di euro), ma il Napoli non è ancora entrato nel vivo della trattativa. Una cosa è certa: il giocatore piace a Conte che ha già dato il suo ok per tentare l'affondo.