Valore rosa Napoli B: la formazione costruita da ADL e Giuntoli

Il Napoli impara dai propri errori della passata stagione, con De Laurentiis e Giuntoli che quest'estate hanno deciso di puntare sul calciomercato allungando la rosa per lottare fino alla fine su ogni competizione. Infatti, è stato un peccato l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Napoli: formazione 'riserve', il valore

Napoli - Andiamo ad analizzare l'11 delle 'riserve' del Napoli con il valore rosa di Transfermarkt che mette in mostra le quotazioni di ogni singolo giocatore. Tanti i nuovi acquisti, che dimostrano come abbia lavorato bene il Napoli per modellare la rosa al meglio attraverso il mercato. Scelto il solito 4-3-3:

Gollini 5 milioni;

Bereszynski 3 milioni;

Ostigard 7 milioni;

Juan Jesus 5 milioni;

Olivera 15 milioni;

Demme 5 milioni;

Ndombele 28 milioni;

Elmas 23 milioni;

Politano 20 milioni;

Raspadori 35 milioni;

Simeone 18 milioni.

?Senza dimenticare altri giocatori che sono stati utili anche già in diverse partite alla causa come Gaetano 4,5 e Zerbin 4 milioni. Con Spalletti che ha valorizzato ancor di più tutta la rosa grazie alla nuova regola confermata dei 5 cambi.