Ultimissime Calcio Napoli, blitz comunicativo di Aurelio De Laurentiis che ieri ha annunciato - tra le altre cose - la volontà di acquistare lo stadio Maradona e poi pronto a volare via per eclissarsi di nuovo dalla scena.

De Laurentiis pronto a partire: dove andrà il presidente

Come infatti rivela La Repubblica oggi in edicola, il presidente del club partenopeo volerà in direzione Los Angeles nelle prossime ore lasciando poi il timone ad Antonio Conte come ha fatto sin dal primo giorno dell’arrivo del mister.