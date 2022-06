Valencia, Gattuso subito contestato: vecchie frasi su donne e omosessuali

Ultime calcio - Problemi in vista per Gennaro Gattuso. Il tecnico, annunciato dal Valencia con un contratto biennale, deve fare i conti con l'ex vicepresidente del club, nonché portavoce di Marea Valencianista, Miguel Zorío.

Come riporta l'edizione online de La Repubblica:

"Zorìo cita come esempio il Tottenham, quando i tifosi si sono schierati contro l'arrivo di Gattuso. Il motivo agitato riguarda vecchie frasi, in particolare commenti "contro donne, omosessuali e giocatori di colore". L'ex dirigente valenciano si riferisce a vecchie dichiarazioni di Gattuso a proposito delle donne nel calcio ai tempi di Barbara Berlusconi, sul matrimonio tra omosessuali ai tempi in cui ancora giocava in Nazionale e su una presa di posizione quando una volta commentò dei fischi a a Boateng invitando il ghanese a non dargli peso. Zorio non si ferma, pur predicando correttezza attacca l'allenatore italiano sul suo stato di salute (Gattuso soffre di miastenia oculare) e anche sui rapporti tra Peter Lim e il procuratore di Gattuso, Jorge Mendes, accuse che costarono la prematura chiusura del contratto con la Fiorentina l'estate scorsa".