Vaccino Johnson & Johnson, c'è la data della prima consegna in Italia!

Covid Italia - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito ai vaccini Johnson & Johnson in Italia:

"Lunedì 19 aprile arriveranno in Europa le prime dosi di Janssen, l'attesissimo vaccino anti Covid-19 dell'americana Johnson&Johnson che sarà infialato e inscatolato nel Lazio in una fabbrica del distretto farmaceutico di Anagni. Si tratterà della vera svolta della campagna vaccinale perché Janssen è monodose, cioè basta una sola iniezione per acquisire la protezione dal Sars CoV-2. E questo significa che le 26 milioni di dosi di questo vaccino acquistate dall'Italia valgono in realtà il doppio, in particolare le 7 milioni di fiale attese fra il 19 aprile e il 30 giugno, il secondo trimestre dell'anno, decisivo per allargare la platea dei vaccinati.

Janssen sarà una svolta anche perché facilissimo da gestire: va tenuto in un normalissimo frigo, e dunque potrà essere utilizzato in modo capillare anche in piccoli centri oppure dagli oltre 40 mila medici di famiglia e dai 17 mila farmacisti.

Solo nei prossimi giorni si conoscerà esattamente la tempistica della consegna del quarto vaccino che comunque andrà ad aggiungersi alla disponibilità sempre maggiore degli altri farmaci".