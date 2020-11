Covid-19, l'Italia lancia il "Passaporto vaccinale": spostamenti consentiti solo col vaccino!

Ultimissime notizie sul vaccino Covid-19. L'edizione di oggi del quotidiano La Repubblica fa il punto sulla situazione e sui progetti del Governo italiano per avviare la fase di vaccinazione dal virus. Le indicazioni sono previste dal Piano strategico per la vaccinazione anti Covid che il ministro alla Salute Roberto Speranza presenterà al Parlamento il 2 dicembre. Il Piano prevede capitoli su logistica, soggetti da vaccinare, sistema informativo, gestione delle reazioni avverse, comunicazione ai cittadini, sorveglianza immunologica. Per Gianni Rezza del ministero "tra 60% e 70% della popolazione dovrebbe essere vaccinata per ottenere l’immunità di gregge".

Covid-19, chi sarà vaccinato

Prima di tutto, sarà vaccinato il personale sanitario, poi toccherà agli ultra ottantenni e poi si scenderà alle fasce di età più giovani. Over 75, over 70, ospiti e personale delle Rsa, e così via. Sono previsti 3,4 milioni di dosi, prodotte da Pfizer, per 1,7 milioni di persone. Saranno fatti test immunologici per vedere se il vaccino ha funzionato e a chi non ha sviluppato anticorpi verrà ripetuta la somministrazione.

Cos'è il passaporto vaccinale

Un aspetto fondamentale del Piano è la registrazione dei vaccini. Va tenuta traccia di tutte le persone che hanno avuto la somministrazione. Il database servirà intanto ad Aifa, l’Agenzia del farmaco, che si dovrà occupare del monitoraggio delle reazioni avverse. Ma il registro servirà anche a rilasciare dei patentini di avvenuta vaccinazione, un "passaporto vaccinale" che potrebbero essere richiesti per gli spostamenti, in Italia e da uno Stato all’altro.