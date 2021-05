Vaccino ai bambini tra 6 e 11 anni: ok dall'UE entro Natale 2021!

Notizie Napoli. Oggi Il Mattino riporta le news pubblicate da Adnronos sul vaccino anti-Covid: secondo tali indiscrezioni, è possibile che prima della fine dell'anno arrivi il via libera dell'Unione Europea per vaccinare entro Natale i bambini tra i 6 e gli 11 anni. Il vaccino sarà quello prodotto da Comirnaty di Pfizer/BioNTech.

Vaccino ai bambini

Ecco quanto riporta oggi Il Mattino di Napoli: "Oggi autorizzato in Europa dai 16 anni in su, il 28 maggio potrebbe essere approvato dall'Ema anche per i 12-15enni. Dopo l'ok dell'americana Fda, arrivato il 10 maggio scorso, quello dell'ente regolatorio europeo per venerdì prossimo è un traguardo ritenuto possibile. Nei mesi successivi, dunque, c'è attesa per un disco verde delle agenzie del farmaco al vaccino nei bambini under 12".