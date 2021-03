Vaccini over-80: più di 9mila napoletani aspettano ancora la prima dose

Ultimissime notizie coronavirus. La campagna vaccinale a Napoli apre alla categoria dei fragili e riparte con il vaccino AstraZeneca per prof e forze dell'ordine ma non decolla per gli over 80 allettati. Ci sono più di 9000 anziani che attendono con ansia la vaccinazione domiciliare mai partita e, per loro, non ci sono ancora calendari di programmazione. Per i pazienti considerati ad alta fragilità, invece, oggi cominceranno le somministrazioni delle prime dosi Pfizer alla Mostra d'Oltremare e si proseguirà con l'inoculazione di AstraZeneca alla Stazione Marittima dopo lo stop calato dal governo centrale.

Napoli, vaccini over 80

Secondo il Mattino, ci sono 9393 napoletani over-80 per i quali non è mai partita la campagna vaccinale domiciliare e che sono ancora in attesa di ricevere la prima dose Pfizer. Ieri, le equipe dei medici vaccinatori hanno inoculato le prime dosi di Pfizer a 101 anziani, raggiunti nella Rsa e nel centro anziani dei Colli Aminei e nel Sir del quartiere Sanità.

Oggi e domani, intanto, il Covid Vaccine Center nella Mostra d'Oltremare inaugurerà i vaccini ai pazienti fragili, convocati in 800 al giorno. L'inaugurazione della campagna anti Covid dell'Asl napoletana per i fragili è anche telematica perché, da ieri, la piattaforma regionale è stata attivata per le adesioni. Ci sarà un doppio binario. I pazienti fragili con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva o psichica, potranno registrarsi in maniera diretta senza rivolgersi ai medici di medicina generale e avranno la possibilità di far registrare anche chi li assiste in maniera continuativa, che sia un familiare o un caregiver.